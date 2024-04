Synliga Takbjälkar: 10 Sensationella Idéer

Träbalkar gör sig också utmärkt i kombination med metall i och med kontrasten mellan den varma naturligheten hos träet och den svala hårdheten hos metallen. Resultatet är en estetik som passar perfekt in i den industriella stilen som just nu är så populär inom inredning. Andra grova material som betong, läder eller tegel kan också användas tillsammans med neutrala färger och möbler samt accessoarer i industriell stil för att komplettera denna look.