Effektiva Tips för att Bli av med Irriterande Mygg

Ett myggnät, även kallat mygghimmel, runt sängen ger sovrummet en atmosfär av Tusen och en natt . Nätet rör sig försiktigt i vinden och skapar en behagligt susande ljudkuliss medan du kan sova ostört. För att säkerställa att myggnätet inte bara är en estetiskt tilltalande inredningsdetalj utan också effektivt, finns det några saker att tänka på. Ju tätare nätet är, desto mer nytta gör det. En mygghimmel som enbart används för dekoration och har för stora maskor gör att myggen kan ta sig in, även om det kan vara mer behagligt att sova under eftersom det släpper igenom mer luft. Nätet bör också kontrolleras för hål med jämna mellanrum, eftersom det tunna materialet snabbt kan bli slitet och förlora sin effektivitet. Tyget bör fästas ordentligt runt sängen så att det inte rör sig under natten. Annars kan myggor bita sig igenom nätet vid kontaktpunkterna. Dessutom bör det fästas under madrassen eller sängen för att förhindra att myggor tar sig in genom undersidan.