Hur Fångar man en Mus? – De 10 Budorden

Det är sant att det i hus med trädgård eller hus på landet kan vara svårt att hindra en mus från att komma in i huset. Men om den kommer in i huset ska den åtminstone inte hitta någon mat där så att den försvinner av sig själv. Om det inte är vinter och den söker ett varmt skydd eller till och med en plats där den kan få barn i fred . Om så är fallet finns det två problem att lösa. Dels är det viktigt att ta bort de möss som redan finns och ta reda på var de har tagit sig in i huset. I sådana fall bör befintliga hål eller skarvar vara väl täckta.