15 Fantastiska Idéer för ett Litet Sovrum

Numera gör multifunktionella möbler det mycket enklare för oss att möblera små rum. Det gäller även sängen. Här ser vi en variant med förvaring i form av lådor under sängen. Om du ändå råkar ha lite utrymme under din säng, kan även du skapa denna förvaringslösning på egen hand med hjälp av enkla lådor som du placerar under sängen.