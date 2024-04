7 Knep som Får Mörka Rum att Se Ljusare Ut

Om du vill använda dig av starka färger i din inredning, utöver de vanliga vita och ljusa naturtonerna, är det viktigt att ha principen less is more i åtanke. Använd iögonfallande färger sparsamt för att skapa accenter. Färgglada och mättade nyanser kan ibland inte framträda väl i små, mörka rum när de täcker stora ytor. Istället kan de ha motsatt effekt och överväldiga rummet visuellt. För större ytor är det därför oftast bättre att välja mjuka pastellfärger, medan intensiva nyanser bör användas mer sparsamt.