Hur man Bygger ett Hus i Portugal

Vi känner alla till de oerhörda problem som kan uppstå under arbetets gång men ibland uppstår de största problemen när det är klart och huset börjar bebos. Under projektets gång gjorde vi givetvis allt vi kunde för att arbetet skulle utföras på ett så professionellt och perfekt sätt som möjligt och för det ändamålet övervakade vi, utsåg ansvariga och anlitade välrenommerade yrkesmän. Men vad händer när taket släpper in vatten? Vad ska man göra när väggarna suger upp fukt eller ett rör läcker efter att arbetet har levererats?

Garantin efter leverans av byggarbete regleras av civillagen. Här anges att, om föremålet för entreprenaden är uppförande, ändring eller reparation av byggnader eller andra fastigheter avsedda till sin natur för långvarig användning och inom fem år från leverans eller under avtalad garantitid arbetet, på grund av fel i marken eller konstruktionen, ändring eller reparation, eller på grund av fel i arbetets utförande, kollapsar helt eller delvis eller uppvisar fel, ansvarar entreprenören för den skada som vållat ägaren av arbetet eller till en tredje parts köpare

Också enligt denna ska anläggningsägarens felanmälan göras inom en tid av ett år från det att felet fått kännedom med straff för förverkande av rätten. När brister har rapporterats i rätt tid har ägaren av verket en tidsfrist på ett år från meddelandet om avslag på arbetet eller godkännande med reservation, i förhållande till uppenbara eller kända brister, och ett år från meddelandet av verket. anmälan om det okända felet när du granskar verket för att hävda dina rättigheter i domstol.

Alternativt kan ägaren av verket begära reparation eller åtgärdande av fel, begära nybyggnation, begära prisavdrag, häva kontraktet eller begära ersättning. Om du inte gör det inom tidsfristen upphör din rätt att vidta rättsliga åtgärder mot entreprenören, med skyldigheten att bevisa att tidsfristen har överskridits.

Civillagen säger också i en annan artikel att om ”inom fem år räknat från leverans eller under den avtalade garantitiden, arbetet, på grund av fel i marken eller konstruktionen, ändring eller reparation, eller på grund av fel i utförandet av den fungerar, kollapsar helt eller delvis eller uppvisar brister, ansvarar entreprenören för den skada som orsakas ägaren till verket eller tredje man beställare”. Detta innebär att den juridiskt fastställda perioden för att garantera arbetet är fem år från leveransen av arbetet, men lagstiftaren tillåter tydligt att parterna kommer överens om en annan period i byggkontraktet. Frågan kvarstår därför huruvida lagen tillåter en avtalsmässig fixering av en period på mindre än fem år. Oavsett datum för kännedom om defekterna och deras rapportering, upphör dock rättigheterna för ägaren av verket om de inte aktiveras inom en period av fem år, eller inom en annan period om parterna har kommit överens, räknat efter leverans av arbetet för granskning. .

Observera att garantitiden börjar löpa från det datum då entreprenören anser att arbetet är avslutat och överlämnar arbetet till ägaren för granskning.