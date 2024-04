Hur Frigör man Igensatta Rör? 8 Enkla och Effektiva Knep!

Allvarliga stopp kräver allvarliga åtgärder. För detta behöver du en hink, en skiftnyckel eller skruvmejsel och en metallkabel eller hängare. Placera hinken under diskbänken under sifonen (den del som bildar ett U ). Ta bort fällan (som kan vara säkrad med muttrar eller bultar) och när du gör det se till att hinken är omedelbart under den eftersom vatten kan fastna. För att ta bort den måste du vrida den moturs. Antäckna eller ta ett foto vid varje steg så att du sedan kan sätta ihop bitarna igen. Titta inuti fällan och ta bort ämnena som orsakar blockeringen. Om det inte är smutsigt kontrollera röret som är i direkt kontakt med på väggen. För att rengöra röret behöver du en metallkabel eller hängare. Efter rengöring av rören sätt tillbaka delarna och använd vatten som vanligt.