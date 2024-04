Pyrolytisk vs Hydrolytisk Ugn – Allt Du bör Veta!

1 – Princip : all smuts tas bort, även den svåraste att komma åt. Den bränns bort av den höga ugnstemperaturen på 500 ° C. Varaktigheten av en pyrolysrengöring beror på valet av programmerad cykel.

2 – Fördelar : perfekt rengöring. Denna rengöringsmetod är den mest kompletta eftersom den eliminerar fetter och sockerarter.

3 – Enkelt: efter pyrolys, ta helt enkelt bort det tunna lagret av aska som finns kvar med en fuktig trasa. Ugnen är oklanderlig!

4 – Skyddad : temperaturen på de så kallade kalla luckorna hålls under 60°C under pyrolys och 30°C under tillagning vid 200°C. Ugnsluckan förblir stängd tills ugnen har svalnat. Risken för brännskador är därför mycket begränsad. En kylfläkt och förstärkt isolering skyddar köksmöblerna.

5 – Ekonomiskt: du kan starta pyrolyscykeln efter tillagning med hjälp av värmen från ugnen eller anpassa programmet efter graden av smuts i ugnen, vilket sparar energi.

6 – Nackdelar : denna typ av ugn är dyrare än en katalysmodell. Uppvärmningsmetoden kräver mer isolering och motstånd än andra ugnar, därav det höga priset.