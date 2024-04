Återställande av Gamla Hem: Stöd, Undantag, Förmåner och Rabatter

För att dra nytta av IFRRU 2020 måste byggnader vara belägna i Urban Rehabilitation Areas (ARU), det vill säga de måste finnas i de territorier som definieras i Urban Action and Rehabilitation Plan (PARU), i Urban Rehabilitation Area (ARU) eller Plan of Integrated Action for Disadvantaged Communities (PAICD).

De finansierade kostnaderna är alla de som är relaterade till stadsrehabiliteringsarbeten, såväl som de som är kopplade till energieffektiviseringsåtgärder.

Kontrollera med din bank vilka typer av stöd som finns och ta reda på hur du kan ansöka.