Prefabricerade Hus: Fördelar, Nackdelar och Portugisiska Projekt!

I Águeda har vi KITUR som under 13 års existens redan har installerat mer än 400 hus. Trots att det tillverkas i mitten av landet distribuerar företaget överallt på det portugisiska fastlandet utan några extra kostnader.

Huset på bilden, som mäter 18x3x10m – längd, höjd, bredd – och 146 m² i yta, består av fyra löstagbara moduler. Den utmärkta konstruktionen gör att man inte ens märker att det är ett prefabricerat hus. Om jag inte visste det skulle jag inte säga det. Eller hur? Huset passar harmoniskt in i marken och smälter in i naturen med sina varma träfinish. Den lummiga gräsmattan ramar in fastigheten som är värd en tidningsomslag.